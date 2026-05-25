Москвичам анонсировали новый способ оплаты проезда в транспорте

В Москве специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры тестируют новую систему оплаты проезда в городском транспорте. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов, его слова приводятся в Telegram-канале Дептранса.

По его словам, уже в этом году станет доступна оплата виртуальной «Тройкой» через модуль NFC в смартфоне. Пассажиры смогут прикладывать смартфон на базе Android к считывателю турникета в метро и на МЦК.

Сейчас виртуальная «Тройка» позволяет пройти через турникет только по QR-коду. Эта функция также останется доступна.

Ранее сообщалось, что первый в России беспилотный поезд начнет перевозить пассажиров в 2027 году в московском метро. К 2030 году в столице планируется запустить первую беспилотную линию подземки.