Москвичам напомнили о перекрытии движения транспорта в нескольких округах города

О временном перекрытии движения транспорта в нескольких округах столицы предупредил москвичей Дептранс. В ведомстве напомнили, что ограничения связаны с празднованием Дня города 9 и 10 сентября.

В субботу, 9 сентября, движение будет перекрыто до 16 часов на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, а такжена улицах Молодежная и Березовая. С 12 до 22 часов ограничения введут на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 1, корпус А до дома 1, корпус Б по площади Победы. С 18 часов нельзя будет проехать в Проектируемом проезде №2309, на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, в переулке Хользунова, а также на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строение 1. С 20 до 22 часов закроют проезд в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 45 до дома 41.

В воскресенье, 10 сентября, с 8 до 22 часов будет перекрыт проезд на Театральной улице, с 15 до 22 часов — на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 1, корпус А до дома 1, корпус Б по площади Победы, с 20 до 22 часов — в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 45 до дома 41.

В местах ограничения движений временно будет недоступна парковка, отметили в Дептрансе.

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