Москвичам назвали дату таяния выпавшего снега

Выпавший в Москве снег растает в выходные. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «РИА Новости».

По словам синоптика, в субботу, 11 апреля, в столичном регионе потеплеет до плюс восьми-девяти градусов по Цельсию, а снег прекратится.

«В течение дня снег растает, скорее всего, во второй половине дня, может быть, даже ближе к вечеру», — рассказал метеоролог.

Ранее Леус сообщил, что воздух в российской столице на Пасху прогреется до плюс 13 градусов. При этом в ночное время еще будет холодно: температура будет колебаться около нулевой отметки в столице, в регионе прогнозируется от минус 2 до плюс 2 градусов.