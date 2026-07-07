Москвичам назвали лучшее время для наблюдения радуги

На этой неделе москвичи смогут наблюдать радугу во второй половине дня и ближе к вечеру. Об этом сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, передает РИА Новости.

По ее словам, насладиться природным явлением можно благодаря неустойчивой погоде в Москве.

«На этой неделе радуги в Москве чаще всего можно увидеть во второй половине дня, ближе к вечеру — в тот момент, когда солнце начинает опускаться к горизонту», — отметила Макарова.

На протяжении всей недели в Москве ожидаются ливневые кратковременные дожди. Жаркая погода вернется в Москву 10 июля. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, воздух прогреется до +27.