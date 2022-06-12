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Москвичам назвали место запуска салюта в День России

Москвичам назвали место запуска салюта в День России
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Место запуска салюта в День России москвичам назвали на официальном сайте мэра столицы.

Празднование завершится в Москве фейерверком. Его запустят в 22:00 только на ВДНХ.

Сообщается, что в течение дня более 4,4 тысячи сотрудников московских служб и ведомств будут следить за порядком на городских мероприятиях. Попасть на них люди смогут через контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами.

К местам празднования не допустят людей в состоянии алкогольного опьянения, а также имеющих с собой оружие и предметы, которые могут быть использованы в качестве такового. Запрещено проносить напитки в стеклянной таре и пиротехнику, отмечается в сообщении.

Ранее москвичам спрогнозировали погоду на День России. Метеоролог отметил, что в столице погода обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему вероятность осадков ожидается минимальной, а температурный фон окажется на пару градусов теплее.

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