Москвичам назвали место запуска салюта в День России

Место запуска салюта в День России москвичам назвали на официальном сайте мэра столицы.

Празднование завершится в Москве фейерверком. Его запустят в 22:00 только на ВДНХ.

Сообщается, что в течение дня более 4,4 тысячи сотрудников московских служб и ведомств будут следить за порядком на городских мероприятиях. Попасть на них люди смогут через контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами.

К местам празднования не допустят людей в состоянии алкогольного опьянения, а также имеющих с собой оружие и предметы, которые могут быть использованы в качестве такового. Запрещено проносить напитки в стеклянной таре и пиротехнику, отмечается в сообщении.

Ранее москвичам спрогнозировали погоду на День России. Метеоролог отметил, что в столице погода обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему вероятность осадков ожидается минимальной, а температурный фон окажется на пару градусов теплее.