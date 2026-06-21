Москвичам назвали разрешенные места для купания

В Москве пригодными для купания признаны семь зон отдыха. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Роспотребнадзора.

Из открывшихся в начале купального сезона функционируют: озеро «Белое» (ВАО), Путяевский пруд № 1 (ВАО), Школьное озеро (ЗелАО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Пионерский пруд (ЦАО), Тропарево (ЮЗАО).

Подчеркивается, что в данных зонах вода соответствует санитарным требованиям. На реконструкцию закрыты три зоны отдыха с купанием: Мещерское (ЗАО), озеро «Черное» (ЗелАО) и Головинские пруды (САО).

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в 2026 году в Москве для купания доступен 41 открытый сезонный бассейн.