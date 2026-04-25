Москвичам назвали самые распространенные офисные болезни

Офисные сотрудники чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с малоподвижным образом жизни. Об этом Telegram-каналу «Мурашко по коже» рассказал врач-терапевт, заведующий оргметодотделом по терапии Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Драгунов.

По его словам, сидячая работа ведет к болезням сердца и сосудов. Снизить риски можно, если раз в полчаса вставать и ходить хотя бы пять минут. Также у людей с низкой физической активностью распространен варикоз. Чтобы не допустить этого состояния, эксперт посоветовал не сидеть в позе нога на ногу, а также заставлять себя ходить по лестнице.

При работе в кресле могут появиться боли в спине и шее, поскольку эти группы мышц испытывают статическую перегрузку, находятся в постоянном напряжении, их кровоснабжение ухудшается. «Выбирайте кресла с регулируемыми элементами: высотой сиденья и подлокотников, углом наклона спинки. Соблюдайте правило прямого угла: ноги под прямым углом к туловищу, бедра к голеням, руки согнуты в локтях. Спина опирается на спинку стула. Монитор чуть ниже уровня глаз примерно на 30 градусов на расстоянии 50 сантиметров от лица», — порекомендовал Драгунов.

Ранее врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что повышенная влажность и перепады давления являются факторами риска для людей с хроническими заболеваниями, которые чаще всего обостряются в дождливую погоду. В частности, фиксируется рост скачков артериального давления, стенокардии и даже гипертонических кризов.