Москвичам назвали самый холодный день недели

Пятница, 26 июня, станет самым холодным днем недели в Московском регионе. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

«На неделе небольшие дожди, которые принесут понижение температуры. Будут прохладные ночи, в пятницу и субботу температура может понижаться до 6-11 градусов, а днем воздух будет прогреваться», — сообщила она.

По словам Макаровой, в начале рабочей недели температура в регионе днем может достигать 25 градусов, а к ее концу понизится до 16-23 градусов. Это на пару градусов ниже климатической нормы, отметила синоптик.

Ранее Макарова рассказала, что до конца июня жары в Московском регионе не прогнозируется. При этом она отметила, что небольшое потепление все же ожидается, однако воздух прогреется не выше 25 градусов.