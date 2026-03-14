Москвичам назвали срок избавления от снега

Москва может освободиться от снега к концу марта. Об этом РИА Новости рассказала заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Она объяснила, что на метеостанции ВДНХ снег тает со скоростью 3-4 сантиметра в сутки. Учитывая, что сейчас высота снежного покрова составляет около 40 сантиметров, то до его исчезновения остается примерно десять дней.

Ранее схожий прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что снег исчезнет на две недели раньше установленного срока из-за долговременного мартовского тепла и стабильного положительного отклонения температуры от нормы.