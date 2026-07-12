Опубликовано 12 июля 2026, 02:591 мин.
Москвичам назвали срок окончания дождей
Синоптик Позднякова: Дождливая погода уйдет из Москвы 14 июля.
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press
Непогода в российской столице закончится в ближайшие дни. Об этом журналистам РИА Новости рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
«Период дождливой погоды в столице закончится во вторник, 14 июля», - отметила синоптик.
По ее словам, следующий уик-энд в мегаполисе ознаменуется солнечным и без осадков.
Ранее синоптик Александр Голубев сообщил, что в Москве температура воздуха в июле ожидается в норме или на один градус выше нормы. По его словам, для столицы среднемесячная норма в июле составляет плюс 19,7 градуса.