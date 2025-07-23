Москвичам назвали срок окончания тропических ливней

Тропические ливни в Москве закончатся в пятницу — уже на выходных в российской столице ожидается сухая и теплая погода. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, солнечная и сухая погода будет держаться в Москве все выходные. Она объяснила, что к пятнице циклон уйдет на восток. «А это значит, что дожди наконец-то прекратятся и к нам вернется теплая и сухая погода. Дождей не будет все выходные. А температура воздуха местами будет выше климатической нормы и дойдет до +28 градусов», — отметила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москву вернется 30-градусная жара. По словам синоптика, столбик термометра будет стремиться к отметке в 29-30 градусов уже в конце этой недели.