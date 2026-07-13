Опубликовано 13 июля 2026, 23:221 мин.
Москвичам назвали сроки возвращения тепла в столицу
Синоптик Позднякова: Теплая погода вернется в Москву в ближайшую пятницу.
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com
Теплая погода вернется в Москву в ближайшую пятницу, такие сроки назвала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.
Она уточнила, что в конце недели воздух прогреется до плюс 25-26 градусов. «Такой период теплой погоды продержится три-четыре дня, а затем город вновь накроет волна прохладной погоды», — добавила синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что жителям и гостям столицы стоит подготовиться к 30-градусной жаре в эти выходные.