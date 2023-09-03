Москвичам объяснили отсутствие библиотеки на Библиотечной улице

Отсутствие библиотеки на Библиотечной улице в столице объяснили подписчикам Telegram-канала «История Москвы». Пять улиц в Таганском районе назвали в честь непреходящих ценностей времен СССР.

«Казалось бы, все очень просто — название должно быть связано с библиотекой, которая, по идее, должна располагаться где-то неподалеку. Но, на самом деле, библиотеки здесь никакой не было», — заявили администраторы сообщества.

В 1919 году в Москве оказалось, что несколько улиц имеют одинаковые названия: пять Рогожских решили переименовать. Так появились следующие топонимы: Школьная, Вековая, Трудовая, Пролетарская и Библиотечная улицы.

Ранее был раскрыт смысл названия «ленивой» улицы в Москве.