Москвичам пообещали июльское тепло на 1 сентября

Июльское тепло на 1 сентября пообещал москвичам руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. В беседе с «Известиями» он заявил, что воздух в городе на День знаний прогреется до 28 градусов.

Синоптик рассказал, что в пятницу утром в столице ожидается до 15 градусов, облачно с прояснениями. Днем столбики термометра поднимутся уже до 26-28 градусов. Скорость ветра будет не более 2,9 метров в секунду, осадков не ожидается.

Ранее метеоролог Ильин спрогнозировал начало бабьего лета в Москве.