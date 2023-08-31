08:40, 31 августа 2023
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Москвичам пообещали июльское тепло на 1 сентября
Синоптик Ганьшин заявил о потеплении до 28 градусов 1 сентября.
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
Июльское тепло на 1 сентября пообещал москвичам руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. В беседе с «Известиями» он заявил, что воздух в городе на День знаний прогреется до 28 градусов.
Синоптик рассказал, что в пятницу утром в столице ожидается до 15 градусов, облачно с прояснениями. Днем столбики термометра поднимутся уже до 26-28 градусов. Скорость ветра будет не более 2,9 метров в секунду, осадков не ожидается.
Ранее метеоролог Ильин спрогнозировал начало бабьего лета в Москве.