Москвичам пообещали легкий мороз

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что москвичей ожидает легкий мороз до минус 3 градусов в понедельник, 23 января. Его слова передает РИА Новости.

По словам Синельникова, в столице ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха днем в городе будет около минус 1-3 градусов, по области — от минус 1 до минус 6 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала самый теплый день предстоящей недели. По словам синоптика, это будет четверг, 26 января.