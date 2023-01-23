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08:18, 23 января 2023
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Москвичам пообещали легкий мороз

Москвичам пообещали легкий мороз
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / globallookpress.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что москвичей ожидает легкий мороз до минус 3 градусов в понедельник, 23 января. Его слова передает РИА Новости.

По словам Синельникова, в столице ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха днем в городе будет около минус 1-3 градусов, по области — от минус 1 до минус 6 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала самый теплый день предстоящей недели. По словам синоптика, это будет четверг, 26 января.

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