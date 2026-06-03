Москвичам пообещали первую летнюю жару

На следующей неделе в столицу придет первая летняя жара. Воздух может прогреться до 23–28 градусов, заявила в беседе с aif.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Она заметила, что температура в эти дни будет превышать показатели климатической нормы. Обычно температура воздуха в первые пару недель июня составляет около 20-22 градусов тепла.

Синоптик пояснила, что при прогревании воздуха до 25-26 градусов можно говорить о наступлении жары в городе. Тем не менее по метеорологическим критериям для региона жаркая погода начинается лишь при показателях выше 30 градусов тепла.

Ранее климатолог пообещала теплое лето с сюрпризами. По ее словам, жителей и гостей столицы ждут температурные качели.