Москвичам пообещали похолодание и дожди в выходные

К концу недели в Московском регионе ожидается снижение интенсивности осадков, однако дожди сохранятся по всей области. Температура воздуха днем также опустится до обычных для этого времени значений — около 23-25 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, до конца рабочей недели в Москве температура будет превышать норму на 2 градуса. В субботу и воскресенье 19 и 20 июля ожидается изменение барического поля, в результате чего показатели температуры приблизятся к климатической норме. Ночные температуры составят 13-15 градусов, а дневные — 23-25 градусов, по области — 21-26 градусов.

Погода будет облачной с временами осадками: прогнозируются не отдельные дожди, а облачная и дождливая погода по всей территории региона.

Метеоролог подчеркнул, что интенсивность осадков уменьшится. А всего за сутки в выходные дни будет выпадать около 5-10 миллиметров осадков.