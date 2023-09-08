Москвичам пообещали возвращение августовской погоды

О возращении летней погоды в Москву заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС он отметил, что потепление придет в город с 10 сентября.

Синоптик рассказал, что в воскресенье в городе потеплеет до 20-22 градусов тепла, что будет соответствовать августовской погоде. В понедельник в столице может потеплеть до 23 градусов тепла, а в среду до плюс 25 градусов.

Метеоролог добавил, что в пятницу, 8 сентября, москвичей ждет небольшое похолодание до 14-16 градусов тепла. Кроме того, в этот день прогнозируется усиление ветра до 12 метров в секунду и дожди.

Синоптик Ильин назвал москвичам сроки наступления бабьего лета.