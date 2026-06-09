Москвичам пообещали завораживающее сближение планет в небе

В небе над российской столицей можно будет увидеть удивительное космическое явление - сближение Венеры и Юпитера. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского физико-технического института (МФТИ).

Соединение ярких планет ожидается во вторник, 9 июня. Как уточнили в вузе, оба объекта будут доступны невооруженным глазом в западной части неба.

Венера окажется близка к максимальной элонгации, благодаря чему она не исчезнет с поля зрения еще около полутора часов после захода Солнца. Выразительная яркость планеты связана с сочетанием малого расстояния до Земли и чрезвычайно высокого альбедо облачного покрова, отмечают ученые.

«На небе Венера выглядит заметно ярче Юпитера», - рассказали в МФТИ.

В марте сообщалось, что москвичи увидят сближение Венеры и Сатурна.