Москвичам пообещали жаркие выходные

В ближайшие выходные, 6 и 7 июня, жителей Москвы и Подмосковья ожидает жаркая погода. Температура воздуха поднимется до 28 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

«В субботу и воскресенье, 6 и 7 июня, в Москве и Подмосковье ожидается небольшая облачность без осадков, при этом в дневные часы воздух прогреется до 26-27 градусов тепла в столице и до 26-28 градусов тепла — по области», — рассказали в Гидрометцентре. Там добавили, что ночью столбик термометра опустится до 12 градусов выше нуля. В центре столицы ожидается до 16 градусов.

Ранее стало известно, что купальный сезон в Москве начнется не раньше июля.