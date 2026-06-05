Опубликовано 04 июня 2026, 21:421 мин.
Москвичам пообещали жаркие выходные
В Москве и Подмосковье 6-7 июня воздух прогреется до 28 градусов.
Фото: Global Look Press
В ближайшие выходные, 6 и 7 июня, жителей Москвы и Подмосковья ожидает жаркая погода. Температура воздуха поднимется до 28 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
«В субботу и воскресенье, 6 и 7 июня, в Москве и Подмосковье ожидается небольшая облачность без осадков, при этом в дневные часы воздух прогреется до 26-27 градусов тепла в столице и до 26-28 градусов тепла — по области», — рассказали в Гидрометцентре. Там добавили, что ночью столбик термометра опустится до 12 градусов выше нуля. В центре столицы ожидается до 16 градусов.
Ранее стало известно, что купальный сезон в Москве начнется не раньше июля.