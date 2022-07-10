Москвичам пообещали жару с грозой

Жару, дожди и местами грозы пообещали москвичам в воскресенье, 10 июля. Об говорится на сайте Гидрометцентра России.

В этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до 29 градусов днем, а в ночь на понедельник, 11 июля, температура опустится до 17 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью до 10 метров в секунду. Местами при грозе его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Уже 11 июля в столицу вновь придет аномальная жара. Ожидается до 33 градусов тепла и ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Ранее способы защиты организма в жару назвал главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова, кардиолог Алексей Свет.