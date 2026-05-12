Москвичам посоветовали пересесть на метро

Жителям и гостям Москвы в среду, 13 мая стоит пересесть с автотранспорта на метро. Об этом говорится в сообщении столичного дептранса в Telegram.

Городские власти уточнили, что в центре, на севере и на северо-востоке города ожидаются локальные перекрытия движения. Из-за этого время в пути на авто может увеличиться. Если возможности отказаться от автотранспорта нет, следует учитывать возможное увеличение времени в пути, продумать маршрут и выезжать заранее.

Причины, по которым возможны ограничения проезда, в дептрансе не назвали.

