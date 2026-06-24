Москвичам посоветовали пересесть на метро

В среду москвичам стоит пересесть на метро по причине локальных ограничений движения на дорогах. Такую рекомендацию опубликовал столичный Департамент транспорта в Telegram-канале.

Временные перекрытия движения возможны в центре и на юго-востоке Москвы. В связи с этим привычные маршруты могут быть недоступны, а время в пути может увеличиться.

Москвичам посоветовали заранее продумывать альтернативные маршруты, выезжать с запасом времени, а также сверяться с навигатором.

Ранее Департамент транспорта предупредил, что в пятницу и субботу ряд улиц в центре столицы будет закрыт для движения автомобильного транспорта. Ограничения движения будут связаны с проведением Московского транспортного электрофестиваля.