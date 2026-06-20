Москвичам предложили найти опасное растение за вознаграждение

В Москве стартовала акция по поиску инвазивного растения — рейнутрии (японской и богемской), которое агрессивно вытесняет местную флору. Горожанам предложили помочь экологам, сообщая о местах его произрастания через проект «Город заданий», передает «Российская газета».

Чтобы принять участие в акции, нужно найти заросли данного растения в пределах Центрального округа, после чего зафиксировать координаты, сделать минимум две фотографии в приложении и заполнить отчетную форму.

За верное выполнение задания пользователю назначат 150 баллов программы лояльности «Миллион призов», которые можно потратить на товары партнеров, пополнение карты «Тройка» или парковочного счета. Специалисты департамента природопользования устранят обнаруженные очаги после проверки данных горожанами.

Ранее сообщалось, что американский (ясенелистный) клен в течение ближайших 10 лет вырубят в Москве.