Москвичам предложили переехать в апартаменты с сервисом пятизвездочного отеля

Об уникальном проекте апартаментов в Москве с сервисом пятизвездочного отеля рассказали «Мосленте» в компании ANT Development. Покупатели недвижимости в премиальном комплексе «Поклонная 9» с видом на Кутузовский проспект и «Москву-Сити» смогут получить ключи уже в 2023 году.

Инфраструктура комплекса включает фитнес-центр с панорамным видовым бассейном, SPA-комплекс, пространство для занятий йогой, рестораны и лобби-бар, а также бизнес-лаундж с конференц-залом. Для резидентов будет работать консьерж-сервис, который возьмет на себя все бытовые вопросы.

Здесь представлены функциональные апартаменты, просторные варианты для большой семьи, одно- и двухуровневые пентхаусы со всесезонными террасами, джакузи и каминами. Все лоты сдаются с дизайнерской отделкой, выполненной в одном из выбранных клиентом стиле.

Часть апартаментов «Поклонной 9» продаются с полной меблировкой и укомплектованы необходимой техникой, а также включают декор от светильников до постельного белья.

«Все четыре апартамента расположены на 18 этаже дома, их площадь варьируется от 84,6 до 175,8 квадратного метра», — рассказали в компании ANT Development.

Апартаменты на 18 этаже «Поклонной 9» продаются с полной меблировкой и укомплектованы необходимой техникой, а также включают декор от светильников до постельного белья.

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