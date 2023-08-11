Москвичам предрекли «красную жару» на следующей неделе

33-градусную жару на следующей неделе предрек в личном Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Красная жара вернется в Москву! Несмотря на предстоящие хмурые, теплые и дождливые выходные, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары», — написал синоптик.

Тишковец отметил, что жаркую погоду принесет в столицу к четвергу, 17 августа, азорский антициклон. Он спровоцирует рост температуры воздуха на десять градусов выше климатической нормы — до плюс 30-33 градусов. Такие показатели окажутся близкими к рекорду 1954 года, когда столбики термометров в эти дни показали 33,5 градуса тепла.

Однако жара, по словам метеоролога, простоит всего пару дней и к последующим выходным отступит.

Ранее эндокринолог составила список запрещенных в жару продуктов.