Москвичам предсказали циклонические вихри

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал жителям Московского региона о погоде в субботу и воскресенье, 16 и 17 июля. Записью своего интервью для одной из радиостанций он поделился в личном Telegram-канале. Первый из выходных, по его словам, будет более благоприятным для всевозможных мероприятий на улице.

Тишковец отметил, что жители и гости региона уже успели ощутить «прохладное дыхание Скандинавии»: столбики термометров после сильной жары в пятницу едва ли показывали 23 градуса тепла. «Это уже на пару градусов прохладнее, чем должно быть на макушку лета», — заявил он.

Суббота станет последним относительно солнечным, сухим днем с температурой около плюс 20-25 градусов, предсказал метеоролог. Начиная с воскресенья в Москве и Подмосковье активизируются циклонические вихри и атлантические циклоны: будет облачно, пройдут небольшие дожди.

«Днем 17 июля в лучшем случае будет 22 градуса выше нуля. А в течение следующей недели с каждым днем будем на градус сбрасывать», — рассказал Тишковец.

Ранее москвичам пообещали теплый и засушливый июль.