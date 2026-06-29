Москвичам предсказали появление «клубничной луны»

В ночь на вторник, 30 июня 2026 года, над российскими регионами взойдет «клубничная луна». Об этом пишет КП.

Это астрономическое явление связано с тем, что спутник Земли поднимется над горизонтом на минимальное расстояние, вследствие чего Луна будет выглядеть красной, наподобие поспевающей в июне ягоды.

Точный момент полнолуния наступит в 2 часа 57 минут по московскому времени.

В ночь на 29 июня москвичи могли наблюдать микролуние – явление, при котором Луна находится в самой удаленной точке своей орбиты относительно Земли. В результате спутник кажется немного меньше обычного.