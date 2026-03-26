Москвичам предсказали срок начала купального сезона

Срок начала купального сезона в Москве и, в целом, в Центральном регионе России спрогнозировал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. Его слова передает ТАСС.

«Купальный сезон в Москве и Центральном регионе наступает обычно в середине июня, когда температура воды прогревается до 18-20 градусов», — сказал эксперт.

При этом, по словам специалиста, исходя из динамики погоды этого года, купальный сезон может наступить как в обычные сроки, так и несколько раньше.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объявил, что до 10 апреля в Москве наступит похолодание. Тогда же столицу накроют осадки в виде дождя и снега, подчеркнул он.