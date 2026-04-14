Москвичам раскрыли самые денежные отрасли

В Москве назвали отрасли, где зарплаты за последние три года выросли быстрее всего. Лидерами стали транспорт, строительство, промышленность, сфера услуг и IT. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает «Москва 24».

Самый заметный рост показали логистика и транспорт. Доходы здесь увеличились примерно на треть и в среднем достигли 175 тысяч рублей. При этом отдельные специалисты получают значительно больше. Опытные автослесари могут зарабатывать до 500 тысяч рублей, а логисты до 400 тысяч.

Строительство и ЖКХ прибавили около 30 процентов. Сейчас особенно востребованы сантехники, электромонтеры и монтажники. Средние зарплаты в этих профессиях находятся на уровне 230 тысяч рублей. При высокой квалификации доход может доходить до 350–400 тысяч.

В промышленности рост составил около 28 процентов. Средний уровень зарплат приблизился к 200 тысячам рублей. Город активно ищет сварщиков, токарей и специалистов по электронике. В отдельных случаях доходы достигают почти 600 тысяч рублей.

Сфера услуг выросла на 27 процентов. В среднем здесь платят около 180 тысяч рублей в месяц. Больше остальных зарабатывают специалисты индустрии красоты, туризма и гостиничного бизнеса.

IT-сектор показал более умеренный, но стабильный рост. Зарплаты увеличились на 16 процентов и в настоящее время в среднем составляют около 230 тысяч рублей.

Ракова отметила, что город продолжает поддерживать москвичей в обучении и поиске работы, что помогает им выходить на более высокий уровень дохода.

