Москвичам раскрыли секреты по выбору клубники и черешни

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали ряд советов по выбору качественной клубники и черешни. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Эксперты указали, что приобретать ягоды нужно в официальных точках торговли. При этом у продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а также информация о месте и условиях произрастания.

Далее следует обратить внимание на внешний вид ягод. Клубника должна быть сухой, ярко пахнущей, однородного ярко-красного цвета и без следов гниения или плесени.

Кожица черешни должна быть целой, чистой, гладкой, с глянцевым блеском. Выбирать нужно плотные и упругие ягоды, так как мягкие плоды могут начать портиться или быть перезревшими. Цвет черешни должен быть равномерным и характерным для сорта, а черешок должен быть зеленым и эластичным. Его отсутствие может привести к попаданию грязи и микробов в место крепления. Сухие или потемневшие черешки говорят о долгом хранении или перезрелости.

В Роспотребнадзоре добавили, что разгар сезона этих ягод – примерно с конца июня до середины июля. Они быстро портятся, поэтому не следует закупать впрок. Перед употреблением ягоды нужно перебрать и тщательно промыть в дуршлаге, не используя горячую воду или мыло.

