Москвичам рассказали о погоде в первые дни лета

В первые дни лета столицу ожидают потепление и кратковременные дожди. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

По прогнозу синоптиков, днем 31 мая термометры покажут плюс 14–16 градусов. На два градуса теплее будет в понедельник, 1 июня. А со 2 июня в столичный регион вернется тепло, воздух прогреется до плюс 23 градусов тепла. При этом во все дни ожидаются кратковременные дожди.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что метеорологи пока не ожидают возвращения жары в столицу.