Опубликовано 29 мая 2026, 18:311 мин.
Москвичам рассказали о погоде в первый день календарного лета
Гидрометцентр: Календарное лето в Москве начнется облачной погодой и дождем.
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com
Календарное лето в Москве начнется облачной погодой и дождем. О погоде в первый день лета москвичам рассказали в Гидрометцентре России, передает ТАСС.
Кратковременный дождь и облачность с прояснениями ожидаются в столице и области 1 июня в течение дня. Воздух прогреется днем до 17-20 градусов, ночью температура в Москве составит 7-9 градусов, в Подмосковье 4-9 градусов выше ноля.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу, 29 мая, в столице был зафиксирован пик похолодания. Последние выходные весны также не порадуют теплом, так как ожидается максимум плюс 16 градусов днем.