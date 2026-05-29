Москвичам рассказали о погоде в первый день календарного лета

Календарное лето в Москве начнется облачной погодой и дождем. О погоде в первый день лета москвичам рассказали в Гидрометцентре России, передает ТАСС.

Кратковременный дождь и облачность с прояснениями ожидаются в столице и области 1 июня в течение дня. Воздух прогреется днем до 17-20 градусов, ночью температура в Москве составит 7-9 градусов, в Подмосковье 4-9 градусов выше ноля.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу, 29 мая, в столице был зафиксирован пик похолодания. Последние выходные весны также не порадуют теплом, так как ожидается максимум плюс 16 градусов днем.