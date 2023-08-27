Москвичам рассказали о погоде в последнее воскресенье лета

О погоде в Москве и Подмосковье в последнее воскресенье лета рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он предупредил жителей региона о тумане.

«Столичный регион будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. При переменной облачности дождей не ожидается, в первой половине дня местами сохранятся очаги туманов», — рассказал синоптик.

Дневная температура воздуха в столице составит 20-22 градуса тепла, по области — 18-23 градуса. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы, отметил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о завершении лета «красивой погодой».