Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

От плюс 20 до плюс 22 градусов составит температура в Москве в воскресенье, 5 июля, следует из прогноза Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в российской столице ожидаются облачность, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ночью температура воздуха может упасть до плюс 14 градусов.

Ветер подует западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 737 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье, согласно прогнозу, ожидается от 18 до 23 градусов тепла. Местами — сильный дождь, гроза. Ночью температура может опуститься до плюс 11 градусов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин сообщил, что к концу XXI века средняя температура лета в Москве может увеличиться на пять градусов, достигнув около 23 градусов Цельсия.