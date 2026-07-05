Опубликовано 05 июля 2026, 03:591 мин.
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве 5 июля ожидается облачность, кратковременный дождь и до 22 градусов тепла.
Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости
От плюс 20 до плюс 22 градусов составит температура в Москве в воскресенье, 5 июля, следует из прогноза Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, в российской столице ожидаются облачность, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ночью температура воздуха может упасть до плюс 14 градусов.
Ветер подует западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 737 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье, согласно прогнозу, ожидается от 18 до 23 градусов тепла. Местами — сильный дождь, гроза. Ночью температура может опуститься до плюс 11 градусов.
Ранее климатолог Алексей Кокорин сообщил, что к концу XXI века средняя температура лета в Москве может увеличиться на пять градусов, достигнув около 23 градусов Цельсия.