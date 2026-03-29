Москвичам сообщили об аномальной погоде в начале апреля

Потепление до плюс 22 градусов ожидается в Москве в первые дни апреля. Об аномальной погоде в российской столице РИА Новости сообщили в Гидрометцентре.

Так, в среду, 1 апреля, в Москве будет облачно, местами прогнозируется небольшой дождь. Температура составит от плюс 17 до 21 градуса. В четверг и пятницу температура воздуха днем прогреется до 17-22 градусов, указали синоптики.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в ближайшие дни москвичей ждут аномально теплая погода и дожди. Согласно его прогнозу, в воскресенье погоду возьмет под контроль антициклон, надвигающийся с запада. При этом столбики термометров поднимутся до 14-16 градусов Цельсия.