Москвичам рассказали об изменившихся грозах

Сезон гроз в Москве становится длиннее. О соответствующих изменениях рассказал климатолог Александр Чернокульский в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По словам эксперта, май является нормальным временем для начала сезона гроз в Москве. Однако в последние годы, отметил климатолог, начинается раньше — в апреле, марте.

«Можно сказать, что в последние годы сезон гроз в Московском регионе расширяется, дольше длится. Он стартует немного раньше, и немного позже заканчивается», — сообщил специалист.

Кроме того, по словам Чернокульского, осадки в Москве становятся более сильными. При этом шквалистых ветров средней интенсивности становится меньше.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что грозовые ливни в Москве побили рекорд 122-летней давности по количеству выпавших осадков.