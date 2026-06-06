Москвичам рассказали об улучшении качества воздуха

Российская столица входит в число немногих крупных мегаполисов, где индекс загрязнения атмосферы оценивается как низкий. Об этом ТАСС рассказала руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

По ее словам, в Москве фиксируется стабильное снижение концентраций загрязняющих веществ. «С 2010 года этот показатель улучшился в 2,5 раза. Индекс загрязнения атмосферы составляет 2,8 при рекомендованных значениях ниже 5», — указала она.

Урожаева пояснила, что этому, в частности, способствовал перевод общественного транспорта на электрическую тягу, а также модернизация промышленности и энергетического комплекса.

Ранее специалисты Мосэкомониторинга сообщили, что воздух в Москве очистился. Столичные экологи ежедневно проверяют качество воздуха в городе и каждый месяц и квартал составляют отчет.