Москвичам расскажут о восьми видах искусства в СССР

В Москве откроется выставка советского искусства «ДК СССР», приуроченная к 100-летию со дня образования Советского Союза. Проект, реализуемый при поддержке Министерства культуры РФ, раскроет идею Домов культуры, появившихся в тот период. Здесь гостям расскажут о восьми видах искусства в СССР: архитектуре, живописи, скульптуре, графике, кино, театре, музыке и фотографии.

«В основу выставки положены две основные концепции Домов культуры. Это идея синтеза искусств, когда в одном пространстве объединяются выставочные залы, театр, кинотеатр, концертный зал, библиотека-читальня и художественные мастерские, а также идея активного участия каждого человека в культурной жизни страны», — рассказали «Мосленте» организаторы.

Всего гости увидят более 700 предметов, символизирующих искусство советского времени. Кроме того, все желающие смогут посмотреть выступления руководителей современных культурных институций — Третьяковской галереи, Русского музея, музея Москвы, музея архитектуры и РОСИЗО.

В рамках события впервые в Москве будет представлена часть мозаик Надежды Ходасевич-Леже, которые были подарены художницей Советскому Союзу и с момента передачи Дубне не покидали площади перед городским Домом культуры. Кроме того, здесь представят оригинальные эскизы проектов Мавзолея В.И. Ленина из Российского государственного архива социально-политической истории и многое другое.

Выставка откроется 3 февраля в ЦВЗ «Манеж» по адресу: Манежная площадь, дом 1.

Ранее сообщалось, что посетители мероприятия узнают о первых музыкальных экспериментах в СССР и о развитии советского кино.