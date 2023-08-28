Москвичам сообщили об открытии участка Люблинско-Дмитровской линии

Участок Люблинско-Дмитровской линии открыли в понедельник, 28 августа, на день раньше срока, сообщил Дептранс.

«С утра понедельника вы вновь сможете строить привычные, быстрые и удобные маршруты», — говорится в релизе ведомства.

Кроме того, Дептранс анонсировал скорое открытие новых станций Люблинско-Дмитровской линий, улучшающих качество обслуживания около 500 тысяч москвичей.

Ранее москвичей предупредили о закрытии участка одной линии метро. Сообщалось, что отмена движения на салатовой ветке была связана с подключением части Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до станции «Физтех».