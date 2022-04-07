Москвичам спрогнозировали дождь и тепло

Облачная и дождливая погода с температурой до 12 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, 7 апреля. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Так, в столице днем воздух прогреется до плюс 10-12 градусов, по области — до плюс 14 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до 6 градусов тепла в городе, и до 3 градусов выше нуля в Подмосковье.

Скорость южного ветра не превысит в четверг 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам скорое потепление. Циклон с северо-запада будет подходить к границам России, а столица окажется на его восточной периферии.