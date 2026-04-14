Москвичам спрогнозировали срок похолодания

В течение недели в Москва ожидается постепенное снижение температуры: к воскресенью она опустится до плюс шести градусов, а в понедельник, 20 апреля, наступит пик похолодания — днем воздух прогреется лишь до плюс пяти, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

При этом прогнозируются небольшие дожди, местами возможен мокрый снег. Синоптик уточнил, что в среду, 15 апреля, столичный регион будет ощущать влияние теплого сектора циклона, уходящего на запад Черноземья. Местами вновь прошумят небольшие дожди, а температура изменится мало.

К концу недели в регион вновь придет циклон с дождями, из-за чего начнется постепенное похолодание: в пятницу, 17 апреля, днем ожидается 13-15 градусов тепла, в субботу, 18 апреля, — 12-14 гралусов тепла, местами возможны осадки.

Ранее Роспотребнадзор перечислил регионы, в которых с начала сезона было зарегистрировано наибольшее число укусов клещей. В этот список вошли Москва и Московская область.