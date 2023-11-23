Москвичей экстренно предупредили об опасной погоде

О метели, ветре с порывами до 15 метров в секунду, гололедице и снежных заносах на дорогах предупредил москвичей в своем Telegram-канале Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы .

Предупреждение об опасной погоде действует с 21:00 23 ноября до 10:00 24 ноября. Водителей просили по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и быть осторожными на дорогах. Пешеходов призвали выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой и не находиться вблизи линий электропередач и деревьев.

Ранее синоптики спрогнозировали в Москве рекордно низкое давление.