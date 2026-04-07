Москвичей предупредили о барической пиле

Перепады атмосферного давления ожидаются на этой неделе в российской столице. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается барическая пила — падение [давления] ко вторнику до 735 миллиметров ртутного столба и рост к выходным до 760 миллиметров ртутного столба», — заявил синоптик.

Он предупредил, что это спровоцирует скачки давления у метеочувствительных людей и простуду. По этой причине специалист порекомендовал одеваться многослойно.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей о резком похолодании и мокром снеге. По ее словам, пик холодной погоды и ненастья придется на четверг.