Москвичей предупредили о дожде полуосеннего типа

В воскресенье, 5 июля в Москве ожидается дождь полуосеннего типа. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в этот день воздух прогреется до плюс 20 градусов. Прохлада будет сопровождаться затяжным, монотонным дождем, который накроет столицу сплошным фронтом. За день это этого в Москве пройдет дождь с грозой, температура воздуха составит до плюс 23 градусов.

Четверг, 2 июля стал самым жарким днем с начала лета в Москве. Горожане столкнулись с температурой воздуха плюс 30,2 градуса. Однако до рекорда в 32 градуса тепла, установленного в 1898 году, не дошло.