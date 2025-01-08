Опубликовано 08 января 2025, 07:441 мин.
Москвичей предупредили о гололедице 8 января
Гидрометцентр сообщил, что в среду в Москве будет облачная погода и гололед.
Фото: Pixabay
В Москве в среду ожидается облачная погода с осадками и гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Синоптики уточнили, что днем температура воздуха в столице составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, а ночью она может упасть до минус 1 градуса. При этом ожидается южный и юго-западный ветер, скорость которого составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне около 740 миллиметров ртутного столба.
В Московской области дневная температура будет колебаться в пределах от 0 до плюс 5 градусов, а ночью опустится до минус четырех градусов.