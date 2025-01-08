Москвичей предупредили о гололедице 8 января

В Москве в среду ожидается облачная погода с осадками и гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики уточнили, что днем температура воздуха в столице составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, а ночью она может упасть до минус 1 градуса. При этом ожидается южный и юго-западный ветер, скорость которого составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне около 740 миллиметров ртутного столба.

В Московской области дневная температура будет колебаться в пределах от 0 до плюс 5 градусов, а ночью опустится до минус четырех градусов.