Москвичей предупредили о грозе

В Московском регионе в начале следующей недели ожидается гроза с дождем. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре РФ.

Воздух в столице прогреется до 21-23 градусов, по области — до 24 градусов. На фоне облачности с прояснениями возможен кратковременный дождь, местами сильный. При этом, предупредили синоптики, при грозе порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду.

В Москве и Подмосковье из-за непогоды введен желтый уровень погодной опасности.

13 июня в столице прошел сверхсильный дождь. В отдельных районах Москвы за несколько часов выпало 122,9 мм осадков, что составляет почти 160 процентов месячной нормы июня.