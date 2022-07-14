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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

О вероятности грозы и сильном ветре предупредили москвичей синоптики. В четверг в столице ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер, сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный. Гроза», — говорится в сообщении.

По прогнозу метеорологов, воздух прогреется до 25-27 градусов. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Ранее синоптики спрогнозировали москвичам в меру жаркий август.

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