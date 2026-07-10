Москвичей предупредили о грозовом фронте

К Москве приближается грозовой фронт. В Подмосковье уже наблюдаются молнии, а также усиливаются порывы ветра, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации очевидцев, непогода быстро приближается к Москве. В Можайске уже фиксируют мощные молнии и грозовой фронт, а в Новой Москве усилился шквалистый ветер.

МЧС предупреждает, что 11 и 12 июля в столице ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, местами возможен град, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Аналогичное предупреждение ранее было объявлено и для Подмосковья, где синоптики прогнозируют интенсивные осадки, грозы, град и ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.

Спасатели советуют не оставлять автомобили под деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями, а также соблюдать повышенную осторожность на улицах и при управлении транспортом.

Ранее сообщалось, что в Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.