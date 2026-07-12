Москвичей предупредили о «комариной буре»

Спад численности комаров в Москве и Подмосковье, который заметили в первой половине июля, является временным — исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин предупредил жителей региона о «комариной буре» к концу месяца, передает агентство «Москва».

«Отсутствие комаров — это затишье перед бурей. В ближайшие две недели в случае высоких температур природа наверстает упущенное», — рассказал Вольпин. По его пояснению, временный спад численности кровососущих комаров произошел из-за неподходящей для их размножения погоды. Хоть было тепло и проходили ливни, но они были скоротечными — влага моментально испарялась, и водоемы, лужи и бочки — основные «роддома» комаров — пересыхали быстрее, чем личинки успевали превратиться во взрослых насекомых.

Но учитывая накопительную массу воды за последние дни, резкий рост популяции стоит ожидать уже в конце следующей недели, а пик традиционно придется на конец июля — начало августа, подчеркнул эколог.

Ранее врач назвала «самых вкусных» для комаров людей. По ее оценке, комары кусают чаще всего спортсменов, сладкоежек и беременных.